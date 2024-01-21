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لبنان

في النبطية.. حادث يهز ليل المدينة

Lebanon 24
21-01-2024 | 14:35
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توفي شابان أحدهما سوري في حادثي سير منفصلين في منطقة النبطية.

وفي التفاصيل فقد صدمت سيارة رابيد يقودها شاب من ال سعد من بلدة بريقع المواطن نضال كامل قميحة ( 55 عاما من بلدة كفرصير) على طريق النبع في بلدة القصيبة، مما أدى الى وفاته على الفور. 
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وعلى اوتوستراد زفتا- النبطية، صدمت سيارة رانج يقودها شاب من ال طفيلي من بلدة دير الزهراني شابين سوريين كانا على متن دراجة نارية، مما ادى الى وفاة الشاب عمر ابراهيم ابو نجيب ( 20 عاما)  وجرح الآخر .
 
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