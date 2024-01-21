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لبنان

توتر في مخيم عين الحلوة.. اليكم ما جرى مساء اليوم

Lebanon 24
21-01-2024 | 15:17
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تطور إشكال فردي في مخيم عين الحلوة إلى اطلاق نار داخل مخيم  في حي حطين ، وتعمل القوة المشتركة الفلسطينية على تهدئة الوضع وعودة الأمور الى طبيعتها.
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عين الحلوة

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