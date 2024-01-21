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لبنان

إعلان حالة طوارئ.. وزير الاشغال العامة يدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
21-01-2024 | 16:08
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دعا وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية إلى "إعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر".

وخلال تفقده طريق ضهر البيدر بعد أن شهد إنهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، أكد حمية أن “الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”.
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وشدّد على أنه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.

منع سير الشاحنات: وكان محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قد اعلن أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد بحصول انزلاقات جديدة بالتربة على طريق عام ضهر البيدر، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده، منع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر وذلك إلى حين التأكد من سلامة الطريق والكشف عليها ميدانيا وفنيا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.

وكانت اليازا قد أشارت إلى انهيار جديد على طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات منعا باتا.
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