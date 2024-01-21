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لبنان
رئيس مُحايد
Lebanon 24
21-01-2024
|
17:30
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إعتبر وزير ناشط أن التوافق على رئيس "حيادي" لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، ولا يُسبب "نقزة" لحزب الله، يمكن أن يُنهي الشغور الرئاسي، وفق ما ورد في أسرار "اللواء".
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