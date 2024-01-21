رئيس مُحايد

إعتبر وزير ناشط أن التوافق على رئيس "حيادي" لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، ولا يُسبب "نقزة" لحزب الله، يمكن أن يُنهي الشغور الرئاسي، وفق ما ورد في أسرار "اللواء".

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