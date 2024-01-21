إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

إستهدف "حزب الله" منتصف ليل اليوم ‌بالأسلحة الصاروخية قوّة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها.

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