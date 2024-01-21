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لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

Lebanon 24
21-01-2024 | 18:12
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إستهدف "حزب الله" منتصف ليل اليوم ‌بالأسلحة الصاروخية قوّة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت كانت تتحضّر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها.
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