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لبنان

"حنين" تفتتح رسمياً موسم التزلج (بالصور)

Lebanon 24
21-01-2024 | 22:30
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افتتح موسم التزلّج في لبنان بعد طول انتظار، وبدت تلك المساحة من لبنان مساحة سلام وفرح وجمال بعكس الاشتعال الحاصل على الجبهات المفتوحة. وفي حين فُتحت حلبات تزلّج، لا تزال حلبات أخرى تنتظر سماكة الثلوج المناسبة.
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ومع انحسار العاصفة "حنين" التي امتدت على مدار الأسبوع المنصرم، بالتزامن مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة، ترافق مع سيول غمرت الساحل اللبناني وثلوج غطّت المرتفعات، ها هي جبال لبنان من شماله الى جنوبه، تلبس حلّتها البيضاء، ممّا حمَّس اللبنانيين والأجانب على زيارة أعالي قمم لبنان بغية ممارسة رياضة التزلّج.
 
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