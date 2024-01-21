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لبنان
حراك جنبلاط - فرنجية للتجهيز لساعة الصفر الرئاسيّة
Lebanon 24
21-01-2024
|
22:41
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كتبت ابتسام شديد في" الديار": التقارب بين الحزب "الاشتراكي" و"تيار المردة" الذي نشأ في الأسابيع الأخيرة، شكل مادة دسمة للتحليلات، وطرح تساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه، وعن تبعاته على ملف الرئاسة، في ضوء ما تردد عن موافقة النائب السابق سليمان فرنجية على التعيينات العسكرية في حكومة تصريف الاعمال، وربط الانفتاح الجديد بينهما بملف رئاسة الجمهورية، وساهم العشاء العائلي في كليمنصو في رفع منسوب التساؤلات عن امكانية تكويعة مفاجئة لجنبلاط، قد تقلب الامور رأسا على عقب في موضوع الرئاسة.
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ترفض مصادر سياسية مطلعة وضع العشاء في إطار ضيق ومحدد، يتعلق فقط بالاستحقاق الرئاسي المعلق على حبل الخلافات الرئاسية والمعرقل داخليا، وبفعل الحرب التي تقترب من التوسع لتكون أكثر خطورة، وتعتبر المصادر ان العشاء مناسبة تجمع بين العائلتين والعلاقة الشخصية بين "البيكين الدرزي والزغرتاوي"، وفي اطار تبادل الزيارات بين بنشعي وكليمنصو، وقد جرى تحميله أكثر من حجمه الحقيقي، واعطاؤه تفسيرات مختلفة وتوظيفه بالوضع السياسي.
لقاء كليمنصو برأي كثيرين هو امتداد لسياسة الانفتاح التي ينتهجها جنبلاط مع القوى السياسية، فهو التقى "الكتائب" و"القوات" و"التيار الوطتي الحر"، ولو ان لقاء فرنجية - جنبلاط له حيثية خاصة، لان العلاقة الشخصية والعائلية بين آل فرنجية وجنبلاط تختلف عن سائر البيوت السياسية ولها رمزيتها، الا ان محور الاهتمام بها اليوم مرتبط بالأحداث. فـ "الاشتراكي" صار اكثر تناغما مع فريق الثامن من آذار بعد ٧ تشرين وتضامنه مع حرب غزة،
ولا يمكن اعطاء مقاربة جديدة لعلاقة فرنجية - جنبلاط بمعزل عن السياسة، فلدى الطرفان رغبة بتوجيه رسائل معينة. ففيما فرنجية لم يتمكن من استقطاب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى حلبة تأييده لرئاسة الجمهورية، فوجد نفسه ملزما بالانفتاح على الجميع بمن فيهم منافسه القوي للرئاسة العماد جوزف عون، يُضمر "الاشتراكي" غضبا مستترا لـ "الوطني الحر" في مسألة عدم مجاراته في ملف رئاسة الأركان.
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