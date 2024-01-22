Advertisement

لبنان

لهيب لكن تحت سقف مضبوط

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1155271-638415047232751017.jpeg
Doc-P-1155271-638415047232751017.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب جوني منير في " الجمهورية": فيما ترفع اسرائيل من مستوى ضغوطها فإنّ الاتصالات بقيت ناشطة بين بيروت وواشنطن وتحديداً بين الرئيس نبيه بري والمفاوض الأميركي آموس هوكستين، ولكن بعيدا عن الإعلام.
وفي وقت يُبدي فيه لبنان مرونة للبحث في ترتيب الوضع جنوباً، بَدا أنّ المناخ الاسرائيلي الذي يحمله هوكستين بأنّ المعادلة التي كانت قائمة سابقاً لم تعد صالحة للعمل وأنه لا بد من معادلة جديدة قائمة على الهدوء مقابل الهدوء. طبعاً » حزب الله « يرفض هذه المعادلة وهو يربطها من جهة بوقف إطلاق النار في غزة،ومن جهة أخرى بتثبيت الحدود اللبنانية وإزالة الخروقات الإسرائيلية كمدخل للبحث في القرار 1701 وبشكل كامل.
Advertisement
ورغم ذلك فإنّ الاوساط المتابعة لا ترى الأجواء اللبنانية مقفلة بدليل التواصل القائم والمستمر بين الرئيس بري وهوكستين، والذي يؤشر للتحضير للمرحلة المقبلة رغم الأجواء الحربية السائدة.
لكنّ السؤال الذي لا يملك أحد قدرة الإجابة عنه، هو: متى سيصل التقدم باتجاه التسوية ؟ فحتى نتنياهو الذي يشكّل نزوله عن المسرح بداية الانطلاق باتجاه المسار الآخر، لا يملك الجواب.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-01-22
02:28 | 2024-01-22
02:17 | 2024-01-22
02:15 | 2024-01-22
02:00 | 2024-01-22
01:55 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24