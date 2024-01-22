طيران استطلاعي معادٍ صباحا فوق هذه القرى... كيف يبدو الوضع جنوبًا؟

أطلق الجيش الاسرائيلي ليلا عددا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، كما شمل القصف بعد غروب امس اطراف بلدات رامية ورميش وبيت ليف، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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واستهدفت مدفعية العدو قرابة السابعة والنصف صباحا، أطراف بلدة مارون الراس وعيترون.

وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، فيما استمر العدو باطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من اشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالاضافة الى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق ليلا.