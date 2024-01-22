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لبنان

ما جديد الوضع الميداني في الجنوب؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:09
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أطلق الجيش الاسرائيلي ليلا عددا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، كما شمل القصف بعد غروب امس اطراف بلدات رامية ورميش وبيت ليف، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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واستهدفت مدفعية العدو قرابة السابعة والنصف صباحا، أطراف بلدة مارون الراس وعيترون، وسقطت ٤ قذائف إسرائيلية معادية في سهل مرجعيون.
 
 
وافادت مندوبة "لبنان 24"، بان الغارة التي شنها الطيران الاسرائيلي قبل ظهر اليوم الاثنين على بلدة شيحين استهدفت منزلاً مؤلفا من طبقتين غير مسكون ودمرته بالكامل.
 
كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة مروحين، وقصف العدو اطراف بلدة ميس الجبل الشمالية (وادي الجمل).
 
واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف بلدة حولا وتلة العزية في أطراف دير ميماس وسهل مرجعيون بين مدينة الخيام وبرج الملوك.
 
وأعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا ‌‌‌‌‏‌‏‌‌عند الساعة (11:15) من قبل ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة وقد أصيب اصابة مباشرة.
 
وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، فيما استمر العدو باطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من اشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالاضافة الى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق ليلا. 
 
 
الى ذلك، إرتقى الشّهيد سامح يحي متأثرًا بجراحه جرّاء القصف على بلدة كفركلا أمس.
 
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