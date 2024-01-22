لهذا السبب إغتالت اسرائيل حدرج

Advertisement

من الواضح ان عملية الاغتيال التي قامت بها اسرائيل في بلدة البازورية في صور، وادت الى استشهاد المهندس علي حدرج تأتي في سياق التضييق على "المقاومة الفلسطينية" في غزة، بحسب مصادر مطلعة.وقالت المصادر "إن حدرج كان له دور في نقل الخبرات التقنية قبل الحرب وخلالها الى حركة حماس في قطاع غزة، وهذا الامر يعني ان تل ابيب تحاول بشكل دائم التضييق على حماس و "حزب الله" معاً".وبحسب المصادر فإن نعي "حركة حماس" لحدرج خير دليل على دوره على اعتبار ان "كتائب القسام" التابعة لحماس، لا تقوم بنعي اي من عناصر الحزب وتقصدت اصدار بيان هذه المرة لاظهار التضامن والتنسيق الدائم مع الحزب.