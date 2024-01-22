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لبنان

الوزارة تحذر: دوريات يومية وتشدد في قمع المخالفات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2024 | 05:15
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تتجه وزارة الإقتصاد إبتداء من مطلع الأسبوع الى تكثيف دورياتها اليومية في مختلف المناطق اللبنانية، وأخذ المراقبون تعليمات واضحة بضرورة التعامل بصرامة وشدة مع المخالفين وخصوصاً مع السوبرماركت، بعد سريان أخبار عن تفلت في أسعار المواد الغدائية.
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وفيما يتذرع أصحاب السوبرماركت والمحال بأن الحرب الدائرة في البحر الأحمر تؤثر على الأسعار في لبنان كون هناك صعوبة في الملاحة وغلاء في أسعار بوالص التأمين على السلع ، الا أن مصدرا مطلعا في وزارة الإقتصاد أكد أن هذه الحجج واهية وغير صحيحة،  ولا يجب أبداً ان تؤثر على أسعار السلع لانه، منذ ثلاثة أو أربعة أشهر،  كان هناك تخزين للبضائع والوزارة مطلعة على كافة البيانات،  وأحداث البحر الأحمر بدأت منذ شهر فقط وأن معظم السلع اللبنانية لا تصل عن هذه الطريق بل عبر طرق أخرى.
 وختم المصدر" لهذه الاسباب سنكافح أي تفلت في الأسعار".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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