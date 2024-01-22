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لبنان

رفع إشتراكات "الدش"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2024 | 01:45
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بدأ بعض أصحاب موزّعي الكابلات باعلام المشتركين، أنّه إبتداءً من شهر شباط المقبل، سيصبح الاشتراك الشهري 800 ألف ليرة، بدلاً من 500 ألف ليرة.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الخطوة تأتي، في اعقاب قيام محطات تلفزيونية لبنانية وعربيّة، بفرض رسوم بالدولار الفريش، ما دفع أصحاب موزّعي الكابلات إلى رفع إشتراكاتهم الشهريّة بـ300 ألف ليرة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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