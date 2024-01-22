3 أسعار مختلفة للخبز

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يُلاحظ المواطنون أنّ هناك أكثر من سعر لربطة الخبز. ففي الأفران الرئيسيّة، يبلغ سعر الربطة 45 ألف ليرة، أمّا في الأفران الصغيرة، فيتراوح ما بين 47 ألف و500 ليرة إلى 50 ألف ليرة.واللافت، أنّ سعر الخبز يرتفع أكثر في السوبرماركت و "الدكاكين"، حيث تُباع الربطة بـ55 أو 60 ألف ليرة في بعض الأحيان.