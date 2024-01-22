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لبنان

3 أسعار مختلفة للخبز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2024 | 02:15
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يُلاحظ المواطنون أنّ هناك أكثر من سعر لربطة الخبز. ففي الأفران الرئيسيّة، يبلغ سعر الربطة 45 ألف ليرة، أمّا في الأفران الصغيرة، فيتراوح ما بين 47 ألف و500 ليرة إلى 50 ألف ليرة.
واللافت، أنّ سعر الخبز يرتفع أكثر في السوبرماركت و "الدكاكين"، حيث تُباع الربطة بـ55 أو 60 ألف ليرة في بعض الأحيان.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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