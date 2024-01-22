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لبنان

"استفزاز وحركشة": هذا ما جرى في كفردبيان أمس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2024 | 02:45
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قامت مجموعة من الشبان على دراجات نارية غير قانونية امس باقتحام طرقات المنتجعات في كفردبيان بسرعة جنونية وبطرق استفزازية للمواطنين الذين كانوا يستمتعون بعطلة الأحد مع عائلاتهم على الثلج، ما استدعى تدخل أبناء البلدة لردعهم وحماية رواد المنتجعات والزوار.  وتم فورا إبلاغ وحدة التزلج في فصيلة عيون السيمان التابعة لقوى الأمن الداخلي الذين قاموا بملاحقة المعتدين واتخذوا الإجراءات اللازمة بحقهم.
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وفي منشور، أكد أهالي المنطقة "ان أمن كفردبيان وزوارها فوق كل اعتبار"، مُحذرين "من ان أي تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة سيواجه بقوة ومن دون أي تهاون".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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