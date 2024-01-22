هل تعرض موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة؟

صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الاتي: "لقد تمّ قرصنة الموقع الألكتروني الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية، والعمل جارٍ على حلّ هذه المشكلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة".

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