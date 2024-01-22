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لبنان

هل تعرض موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للقرصنة؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 01:50
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صدر عن  وزارة الشؤون الاجتماعية البيان الاتي: "لقد تمّ قرصنة الموقع الألكتروني الخاص بوزارة الشؤون الإجتماعية، والعمل جارٍ على حلّ هذه المشكلة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع لا يتضمّن أي معلومات شخصية خاصة بالمستفيدين من برامج الوزارة".
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ولاحقاً، أعلنت مجموعة "R00TK1T!" مسؤوليتها عن قرصنة موقع الوزارة، وقالت: "نحن R00TK1T!.. نعلن بكل فخر انتصارنا على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان!.. من خلال تجاوز دفاعاتهم الأمنية الضعيفة بمهارة، نجحنا في اختراق أنظمتهم، وحصلنا على وصول غير مقيد إلى بياناتهم شديدة السرية. لقد ترك عملنا الجريء الوزارة في حالة من الفوضى والضعف".
 
 
 
 
 
 
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