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لبنان

سيدخل في "عز الشتاء القطبي": سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان وستستمر لأيام.. فاستعدوا

Lebanon 24
22-01-2024 | 02:17
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أشارت صفحة الأرصاد الجوية على "فيسبوك" إلى انه "بعد 26 كانون الثاني سوف تدخل كتل هوائية قطبية المنشأ وستشتد ويصبح تأثيرها على لبنان أقوى من خلال إنخفاض درجات الحرارة أكثر فأكثر وندخل في عز الشتاء القطبي المثلج".
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وتابعت الصفحة انه خلال الفترة الممتدة بين 26 كانون الثاني و17 شباط لبنان على موعد مع عدة منخفضات قطبية وأول عاصفة ثلجية لهذا العام وستكون المنطقة ضمن أجواء شتوية قارسة البرودة وجليدية.

واضافت الصفحة: "سوف يتأثر لبنان بمنخفض جوي عادي جداً في مثل هذا الوقت وهو متمركز فوق اليونان ابتداء من ليل الإثنين 22 كانون الثاني ويستمر لعدة أيام يحمل الأمطار الغزيرة احياناً وعواصف رعدية إضافة لتساقط حبات البرد مع انخفاض في درجات الحرارة."

طقس الأيام المقبلة:
طقس الإثنين 22 كانون الثاني: ابتداء من بعد الظهر تنخفض الحرارة بشكل كبير وتنشط الرياح احياناً وتلامس في بعض هباتها الـ 55 كلم في الساعة مع وصول المنخفض الجوي وتتساقط امطار متفرقة وتصبح غزيرة أحياناً ليلاً يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.

طقس الثلاثاء 23 كانون الثاني: غائم وغير مستقر مع انخفاض في درجات الحرارة تهطل الأمطار المتفرقة والغزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع رياح قوية احياناً وتلامس 65 كلم في الساعة ويلامس تساقط الثلوج ليلاً الـ 1700 متر.

طقس الأربعاء 24 كانون الثاني: غير مستقر مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة وغزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية مع رياح قوية احياناً وتلامس 60 كلم في الساعة في بعض هباتها تتساقط الثلوج خلال النهار على ارتفاع الـ 1700 متر ويلامس تساقط الثلوج ليلاً الـ 1500 متر.

طقس الخميس 25 كانون الثاني: غير مستقر مع أمطار غزيرة أحياناً على فترات يرافقها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد واعتبارا من ساعات الليل لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد قطبي المنشأ أشد قوة سوف يسبب بانخفاض اضافي في درجات الحرارة وسوف يستمر لعدة أيام وستلامس الثلوج ارتفاع 1100 متر وربما أقل من ذلك لأول مرة هذا العام.


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