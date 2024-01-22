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لبنان

حزب الله يزف عنصراً جديداً.. على طريق القدس

Lebanon 24
22-01-2024 | 02:28
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نعى حزب الله في بيان صباح اليوم  الشهيد سامح أسعد أسعد "أبو تراب" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
 
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