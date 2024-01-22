توقفت مصادر معنيّة بالشؤون العسكرية عند إستهدافات العدو الإسرائيلي للسيارات المدنية في جنوب لبنان، وآخرها كان في بلدة كفرا الجنوبية، أمس الأحد.

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المصادر قالت إنه وعلى ما يبدو من تحليل معطيات الميدان هو إنّ إسرائيل باتت تسعى لإعتماد نمطٍ جديد من الإغتيالات يقومُ على إصطياد أي عنصر لـ"حزب الله" خارج الجبهة الأمامية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

تلفتُ المصادر إلى أن الرسالة من هذه الخطوة تجلّت قبل فترات عديدة وأبرزها بعد إغتيال القادة في الحزب وسام الطويل، علي برجي وعلي حدرج، وأضافت:"الجيش الإسرائيلي يسعى لنقل المعركة إلى عمق الجنوب، والإشارة إلى أنه تخطى إستهداف حزب الله عند المنطقة الحدودية، وأنه باستطاعته ملاحقة أي هدفٍ للحزب في أي بقعة جنوبية حتى لو كانت في شمال نهر الليطاني".