عند حاجز شدرا.. هذا ما تم ضبطه

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تمكّنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا-عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفيد بأنّه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.