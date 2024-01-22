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لبنان

عند حاجز شدرا.. هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:00
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تمكّنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا-عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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وأفيد بأنّه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
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