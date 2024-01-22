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لبنان

تكريسًا لصورة لبنان الحضارية... الأوركسترا الفيلهارمونية تتألق في حفلات العودة

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:20
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أحيت الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية حفلة موسيقية في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وذلك في سياق عودة الأوركسترات لمتابعة أنشطتها الموسيقية وإقامة الحفلات، بعدما توقفت قسراً منذ العام 2019 نتيجة الأزمات اللبنانية.
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وعزفت الأوركسترا بقيادة المايسترو هاروت فازيليان، من الريبيرتوار الموسيقي الكلاسيكي الراقي، مقطوعات لـ: بيتهوفين (Egmont Overture ( وبريتن (Simple Symphony ( وهايدن (Symphony No 49 “La Passione”)، في أجواء من الرّقي تميزت بها الأوركسترا الفيلهارمونية، وبأداء احترافي مشهود له موسيقياً عزفاً وقيادةً. 
 


كما أبدعت الأوركسترا في التماهي مع خصوصية اللغة الموسيقية المعاصرة وبلاغة التعبير عند بريتن، وكذلك عبّرت بالعزف بمهارة عالية التحف الفنية لأحد كبار مبدعي الموسيقى هايدن.
 

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