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لبنان

غارة اسرائيلية على شيحين دمرت منزلاً

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:19
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افادت مندوبة "لبنان 24"، بان الغارة التي شنها الطيران الاسرائيلي قبل ظهر اليوم الاثنين على بلدة شيحين استهدفت منزلاً مؤلفا من طبقتين غير مسكون ودمرته بالكامل.
 
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شيحين

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