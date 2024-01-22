غارة اسرائيلية على شيحين دمرت منزلاً

افادت مندوبة "لبنان 24"، بان الغارة التي شنها الطيران الاسرائيلي قبل ظهر اليوم الاثنين على بلدة شيحين استهدفت منزلاً مؤلفا من طبقتين غير مسكون ودمرته بالكامل.

Advertisement