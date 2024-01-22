ثلوج ورياح قطبية وأمطار غزيرة.. اليكم مستجدات الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة بعد الظهر، حيث تتشكل السيول ويحذر من انجرافات في التربة، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود الـ65 كلم/س في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارا وتصل الى 1700 متر ليلا، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر اليوم، حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا جنوب غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى تدن ملحوظ في درجات الحرارة، فيتحول الطقس الى ماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج. ومن المتوقع ان يتعرض لبنان لرياح قطبية نهاية الاسبوع المقبل تؤدي الى انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة، مما يؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج على المرتفعات المتوسطة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا صباحا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فترة قبل الظهر. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض السريع ابتداء من بعد الظهر نتيجة اقتراب المنخفض الجوي، حيث يتحول الطقس الى غائم مع امطار متفرقة خفيفة ابتداء من بعد الظهر ورياح ناشطة تصل أحيانا لحدود 45 كلم /س. ومن المتوقع ان تشتد غزارة الامطار ليل الاثنين / فجر الثلاثاء و تكون مترافقة مع برق ورعد واحتمال ثلوج على ارتفاع 2000 متر وضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة بعد الظهر، حيث تتشكل السيول ويحذر من انجرافات في التربة، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 65 كلم/س في المناطق الجنوبية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهارا وتصل الى 1700 متر ليلا، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد، وحدوث انفراجات بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1600 متر فجر الخميس مع ضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وحدوث انفراجات واسعة بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى 1600 متر فجر الخميس تحت تأثير منخفض جوي جديد مصحوب برياح قطبية تؤدي الى طقس غائم وتدن ملحوظ في درجات الحرارة و تدني اضافي لمستوى تساقط الثلوج نهاية الاسبوع.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا تتحول غدا الى جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:20 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,41.

-ساعة غروب الشمس: 16,59.