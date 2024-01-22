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لبنان

في اليرزة.. البخاري يلتقي نظيره الإيرانيّ

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:45
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ذكرت قناة "الجديد" أنّ السفير السعودي وليد البخاري استقبل في دارته باليرزة، اليوم الإثنين، نظيره الإيراني مُجتبى أماني.
 
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