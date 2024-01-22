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لبنان

عملية جديدة لـ "الحزب".. هذا ما تمّ استهدافه

Lebanon 24
22-01-2024 | 04:58
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا ‌‌‌‌‏‌‏‌‌عند الساعة (11:15) من قبل ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة وقد أصيب اصابة مباشرة.
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حزب الله

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