عملية جديدة لـ "الحزب".. هذا ما تمّ استهدافه

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا ‌‌‌‌‏‌‏‌‌عند الساعة (11:15) من قبل ظهر يوم الاثنين 22-01-2024 تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة وقد أصيب اصابة مباشرة.

Advertisement