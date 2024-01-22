جعجع: لو كان الجيش منتشراً على الحدود لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان ، ولبنان في عين العاصفة لكن لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حالياً".

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كلام جعجع جاء في اتصال هاتفي ، مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في الحزب التي عُقدت في معراب، في حضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، مساعد الأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد ، منسق المنطقة فادي محفوض وأعضاء هيئة منسقية طرابلس.

جعجع الذي أعرب عن أسفه لعدم تمكّنه من الحضور ، أثنى على" نتائج الإنتخابات النيابيّة التي حصلنا عليها في عاصمة الشمال ، إذ كانت مشرّفة جداً." وإذ شدّد على أن " تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر ، لفت رئيس القوات إلى أن " الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة".

وختم قائلًا: "أشكر المنسق محفوض على جهوده، وآمل أن نلتقي بكم في وقت قريب".





وكان اللقاء قد استهلّ بكلمة محفوض الذي أشار فيها إلى أن هذه الخلوة "هي الأولى لمنطقة طرابلس منذ تأسيس المنسقية في العام 2016، والتي أثبتت حضورها في المدينة وبذلت جهداً في السنوات الماضية تتوَّج بانتخاب نائبٍ للقوات في طرابلس، فما كان مستحيل تحقيقه، قد تحقق".

ورأى أن هذه الخلوة، خطوة مهمة في سياق تقدّم المنسقية ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة".

تلاه مكرزل الذي نوّه "بالإنجاز الذي قامت به منسقية طرابلس والذي يُعّد سابقة تاريخية". وقال: "إن طرابلس هي عروس ثورة 17 تشرين وهي تضمّ رجالات كبار وهناك قراراً بإفقارها ووضع اليد عليها، من هنا، نحن أمام تحديات كبيرة وتقع على المنسقية مسؤولية تنظيمية".

وإذ شدّد على "ضرورة التكامل بين المنسقية ونائب المنطقة، أشار مكرزل إلى أن "تقديم المساعدات في الحزب واجب للوقوف إلى جانب الناس، إلا أن الأساس يكمن في التزام المبادئ".

بعدها ألقى ميشال دكاش محاضرة تمحورت حول "فن القيادة في العمل المؤسساتي والحزبي"، فيما تناولت أمينة السر في جهاز التنشئة السياسية جويس جبور في مداخلتها أهمية التنشئة السياسية بعد أن شرحت عمل الجهاز والدورات التي يقوم بها." أما عيد فتحدّث في محاضرته عن " الانتظام الحزبي".

بينما تناول مارك سعد وسارة عساف (عن جهاز الإعلام) في محاضرتهما التي حملت عنوان " التواصل كمان التزام"، أهمية الإعلام والتواصل في العمل الحزبي".

بدوره تحدّث مساعد الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان في مداخلته عن " تفعيل دور مكتب الإنتخابات في المنسقيّة".

ناقش أعضاء المنسقيّة ختامًا مع مكرزل ومساعديه عمل المنسقيّة والمشاكل التي تواجهها ، إلى جانب ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل مستقبلية.