كلامٌ عن "معلومات حساسة" في وزارة لبنانية.. هل تمّ خرقها؟

نفت مصادر وزارة الشؤون الإجتماعية لـ"لبنان24" ما قيل عن أنّ المقرصنين الذين تمكنوا من اختراق موقع الوزارة الإلكتروني قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة.

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ولفتت المصادر إلى أن الكلام الذي قيلَ في هذا الإطار غير صحيح، وقالت: "الموقع يُدرج بيانات ومعلومات عامة فقط ولا بيانات حساسة أو سرية ضمنه، كما أنه لا يقدم أي معلومات عن المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة للمواطنين".

وأوضحت المصادر أن العمل جارٍ حالياً لإعادة الأمور إلى حالها تقنياً، بالتعاون مع فرق فنية مُتخصصة.

وكانت مجموعة تُطلق على نفسها إسم " R00TK1T" هي التي أعلنت مسؤوليتها عن خرق موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.