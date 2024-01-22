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لبنان

كلامٌ عن "معلومات حساسة" في وزارة لبنانية.. هل تمّ خرقها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2024 | 05:05
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نفت مصادر وزارة الشؤون الإجتماعية لـ"لبنان24" ما قيل عن أنّ المقرصنين الذين تمكنوا من اختراق موقع الوزارة الإلكتروني قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة.
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ولفتت المصادر إلى أن الكلام الذي قيلَ في هذا الإطار غير صحيح، وقالت: "الموقع يُدرج بيانات ومعلومات عامة فقط ولا بيانات حساسة أو سرية ضمنه، كما أنه لا يقدم أي معلومات عن المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة للمواطنين". 
 
وأوضحت المصادر أن العمل جارٍ حالياً لإعادة الأمور إلى حالها تقنياً، بالتعاون مع فرق فنية مُتخصصة.
 
وكانت مجموعة تُطلق على نفسها إسم " R00TK1T" هي التي أعلنت مسؤوليتها عن خرق موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
 
وفي بيان لها عبر "تيلغرام"، قالت المجموعة: "نحن R00TK1T! نعلن بكل فخر انتصارنا على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان! ومن خلال تجاوز دفاعاتهم الأمنية الضعيفة بمهارة، نجحنا في اختراق أنظمتهم، وحصلنا على وصول غير مقيد إلى بياناتهم الشديدة السرية. لقد ترك عملنا الجريء الوزارة في حالة من الفوضى والضعف".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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