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لبنان

قبل تشييع أحد الشهداء في الجنوب... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه قبل ساعتين من بدء تشييع الشهيد سامح أسعد، في كفركلا، قام العدوّ الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط، وأطلق النار باتّجاه البلدة، وترافق ذلك مع قصف مدفعيّ وفوسفوريّ.
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كفركلا

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