قبل تشييع أحد الشهداء في الجنوب... هذا ما فعله العدوّ الإسرائيليّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه قبل ساعتين من بدء تشييع الشهيد سامح أسعد، في كفركلا، قام العدوّ الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط، وأطلق النار باتّجاه البلدة، وترافق ذلك مع قصف مدفعيّ وفوسفوريّ.

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