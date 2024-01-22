الجميل: كل اعتداء على الجنوب هو اعتداءٌ على كل لبنان (فيديو)

قال المُستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل إنّ موقف ميقاتي بشأن التوتر في جنوب لبنان يأتي انطلاقاً من مبدأ وطنيّ، وقال: "في كل تحركاته، كان موقف رئيس الحكومة هو التشديد على أنه منعاً لأي خلل في لبنان، يجب وقف العدوان في غزة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، قال الجميل: "رئاسة الحكومة أصبحت وراء الرئيس نجيب ميقاتي وموقف الاخير لا يختلف عن كل المواقف العربية والدولية التي تدعو الى وقف اطلاق النار في غزة".



وأكمل: "تفاهم نيسان عام 1996 أعطى مشروعية لسلاح حزب الله بالاسم، وكل اعتداءٍ على الجنوب هو اعتداء على كلّ لبنان".