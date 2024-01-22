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لبنان

الجميل: كل اعتداء على الجنوب هو اعتداءٌ على كل لبنان (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:37
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قال المُستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل إنّ موقف ميقاتي بشأن التوتر في جنوب لبنان يأتي انطلاقاً من مبدأ وطنيّ، وقال: "في كل تحركاته، كان موقف رئيس الحكومة هو التشديد على أنه منعاً لأي خلل في لبنان، يجب وقف العدوان في غزة". 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، قال الجميل: "رئاسة الحكومة أصبحت وراء الرئيس نجيب ميقاتي وموقف الاخير لا يختلف عن كل المواقف العربية والدولية التي تدعو الى وقف اطلاق النار في غزة".

وأكمل: "تفاهم نيسان عام 1996 أعطى مشروعية لسلاح حزب الله بالاسم، وكل اعتداءٍ على الجنوب هو اعتداء على كلّ لبنان".
 

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