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لبنان

غارة إسرائيليّة على بلدة الطيبة... وتضرّر ثانويّة بشكل كبير

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ أغارت على بلدة الطيبة.
 
 
وقد تضررت ثانويّة البلدة بشكل كبير، من دون تسجيل إصابات بين الطلاب والمعلّمين.
 
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