غارة إسرائيليّة على بلدة الطيبة... وتضرّر ثانويّة بشكل كبير

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة للعدوّ الإسرائيليّ أغارت على بلدة الطيبة.

وقد تضررت ثانويّة البلدة بشكل كبير، من دون تسجيل إصابات بين الطلاب والمعلّمين.