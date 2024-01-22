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لبنان

إشكال كبير بين طلاب... تضارب بالأيدي وإطلاق نار

Lebanon 24
22-01-2024 | 05:46
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وقع إشكال داخل إحدى المهنيات، في منطقة القبة، بين عدد من الطلاب، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات.
 

وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ ع.ق أطلق النار في الهواء، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
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القبة

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