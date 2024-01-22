إشكال كبير بين طلاب... تضارب بالأيدي وإطلاق نار

وقع إشكال داخل إحدى المهنيات، في منطقة القبة، بين عدد من الطلاب، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ ع.ق أطلق النار في الهواء، وفرّ إلى جهّة مجهولة.