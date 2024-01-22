بشأن إضراب المدارس.. محفوض: لن نوقع

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أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّه لن يوقع على الإتفاق بصيغته الحالية كون المبلغ الذي خصصه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الإتفاق للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ هو 900 ألف ليرة بدلاً من مليون ليرة كما كان مذكوراَ في الإتفاق سابقاً.وفي حديث للـ"أل بي سي"، أوضح أنّ هذا المبلغ لا يؤمن الـ 60 مليار المطلوبة شهرياً لرفع رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات إضافية، إلا في حال قدم لنا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضمانات لتأمين مبلغ الـ600 مليار الفارق، "لأن ليس كل المدارس الخاصة ستلتزم بذلك خصوصاً مدارس الأطراف."