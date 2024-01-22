21
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل بحث مع وفد من نقابة خبراء المحاسبة في شؤون نقابية
Lebanon 24
22-01-2024
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وجرى البحث في عدد من الشؤون النقابية.
وبعد اللقاء، قال النقيب شرارة : "قمنا اليوم بهذه الزيارة لبحث نقاط عدة تتعلق بأعضاء مجلس النقابة المنتسبين، وخصوصاً موضوع الخبرة لدى المحاكم، كما بحثنا معه في موضوع تسجيل الخبراء المنتسبين الى النقابة والذين لم يتم إدراجهم على سجّلات مجلس القضاء الأعلى كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وبحثنا أيضاً في إقامة دورات تدريبية للخبراء تحت رعاية الوزير ليكونوا مؤهلين للقيام بدور الخبرة لدى المحاكم".
Advertisement
كما تناول البحث بحسب شرارة، إمكان التعاون بين نقابة خبراء المحاسبة ومعهد الدروس القضائية على أن تكون هذه الدورات بإشراف الوزير الخورس ومعهد الدروس والقضاة القيّيمين على المعهد، وقد رحّب الوزير بفكرة التعاون مبدياً كل الاستعداد للعمل على تنفيذ هذه الدورات بإشراف معهد الدروس القضائية، على أن تتم دراسة هذا الموضوع مع المختصّين، كما رحّب بوضع هذه الدورات تحت إشراف القضاة، وكذلك بتسجيل الخبراء لدى المحاكم على سجّلات القضاء، وطلبَ إبلاغ مَن يشاء أن يتقدم بطلب ليكون محلّفاً لدى المحاكم، على أن يتم إبلاغ الوزير بأسماء الأشخاص المُراد تسجيلهم في السجلات، كما ستتم دراسة الأفكار التي زوّدنا بها الوزير من أجل رفع مستوى الخبراء في العمل القضائي.
وردّاً على سؤال حول معوقات تعرقل عمل الخبراء مع المحاكم، أجاب: "يوجد ما بين 400 الى 500 خبير تم انتسابهم الى النقابة ولم يتم تسجيلهم كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وهم لا زالوا محرومين من هذا العمل، خصوصاً أن القانون 364 الصادر في العام 1995، والذي ينظّم مهنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعطى الحق لكل خبير ينتسب الى النقابة بأن يكون مسجّلاً في سجلات القضاء ويكون خبيراً محلفاً لدى المحاكم، وبما أنه لم يتم تعيين عدد كبير من الخبراء منذ ما يزيد عن عشر سنوات، تقدمنا بالطلب من الوزير لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخبراء ليتسجلوا من جديد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
Lebanon 24
حرصًا على السلامة... بيان جديد من وزير التربية
14:42 | 2024-01-21
21/01/2024 02:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... بالونات حراراية ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس!
Lebanon 24
بالفيديو... بالونات حراراية ومقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس!
14:28 | 2024-01-21
21/01/2024 02:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
Lebanon 24
حقائق واعترافات تخصّ لبنان.. ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ ليس سهلاً!
12:00 | 2024-01-21
21/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل".. التفاصيل مثيرة جداً!
Lebanon 24
مخيم في لبنان تحت "عين إسرائيل".. التفاصيل مثيرة جداً!
14:00 | 2024-01-21
21/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يعلن عن "مفاجأة إسرائيلية".. ماذا يجري داخل تل أبيب؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني يعلن عن "مفاجأة إسرائيلية".. ماذا يجري داخل تل أبيب؟
10:00 | 2024-01-21
21/01/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:32 | 2024-01-22
المرتضى تابع التحضيرات لفعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية
09:20 | 2024-01-22
تفاصيل تُكشف عن الغارة الإسرائيليّة على كفرا... هل كانت شخصيّة بارزة في "الحزب" مُستهدفة؟
09:17 | 2024-01-22
كلاس: دقة الوضع الاقليمي يستلزم مواقف وطنية
08:56 | 2024-01-22
اليكم التشكيل الرسمي لمنتخب لبنان أمام طاجيكستان
08:44 | 2024-01-22
كان على متن دراجة ناريّة... وفاة إبن الـ15 عاماً في حادث سير مروّع
08:23 | 2024-01-22
فرعية "اللجان المشتركة" ناقشت اقتراح قانون انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
22/01/2024 16:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
22/01/2024 16:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
22/01/2024 16:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24