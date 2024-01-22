وزير العدل بحث مع وفد من نقابة خبراء المحاسبة في شؤون نقابية

Advertisement

زار وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وجرى البحث في عدد من الشؤون النقابية.وبعد اللقاء، قال النقيب شرارة : "قمنا اليوم بهذه الزيارة لبحث نقاط عدة تتعلق بأعضاء مجلس النقابة المنتسبين، وخصوصاً موضوع الخبرة لدى المحاكم، كما بحثنا معه في موضوع تسجيل الخبراء المنتسبين الى النقابة والذين لم يتم إدراجهم على سجّلات مجلس القضاء الأعلى كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وبحثنا أيضاً في إقامة دورات تدريبية للخبراء تحت رعاية الوزير ليكونوا مؤهلين للقيام بدور الخبرة لدى المحاكم".كما تناول البحث بحسب شرارة، إمكان التعاون بين نقابة خبراء المحاسبة ومعهد الدروس القضائية على أن تكون هذه الدورات بإشراف الوزير الخورس ومعهد الدروس والقضاة القيّيمين على المعهد، وقد رحّب الوزير بفكرة التعاون مبدياً كل الاستعداد للعمل على تنفيذ هذه الدورات بإشراف معهد الدروس القضائية، على أن تتم دراسة هذا الموضوع مع المختصّين، كما رحّب بوضع هذه الدورات تحت إشراف القضاة، وكذلك بتسجيل الخبراء لدى المحاكم على سجّلات القضاء، وطلبَ إبلاغ مَن يشاء أن يتقدم بطلب ليكون محلّفاً لدى المحاكم، على أن يتم إبلاغ الوزير بأسماء الأشخاص المُراد تسجيلهم في السجلات، كما ستتم دراسة الأفكار التي زوّدنا بها الوزير من أجل رفع مستوى الخبراء في العمل القضائي.وردّاً على سؤال حول معوقات تعرقل عمل الخبراء مع المحاكم، أجاب: "يوجد ما بين 400 الى 500 خبير تم انتسابهم الى النقابة ولم يتم تسجيلهم كخبراء محلّفين لدى المحاكم، وهم لا زالوا محرومين من هذا العمل، خصوصاً أن القانون 364 الصادر في العام 1995، والذي ينظّم مهنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أعطى الحق لكل خبير ينتسب الى النقابة بأن يكون مسجّلاً في سجلات القضاء ويكون خبيراً محلفاً لدى المحاكم، وبما أنه لم يتم تعيين عدد كبير من الخبراء منذ ما يزيد عن عشر سنوات، تقدمنا بالطلب من الوزير لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخبراء ليتسجلوا من جديد".