Advertisement

لبنان

ميقاتي يجتمع مع كلاس والبيسري وبدران ولقاء مع وفد من الضباط المتقاعدين

Lebanon 24
22-01-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1155419-638415273652324048.jpg
Doc-P-1155419-638415273652324048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس قبل ظهر اليوم في السرايا.
 
وقال كلاس بعد الاجتماع: "إن دقة الوضع الاقليمي معطوفة على الحرب على غزة وجنوب لبنان، يستلزم مواقف وطنية متوازنة وثابتة وطنياً تتمثل بالواقعية السياسية التي تحكمها ثنائية العمل من أجل السلام ووقف الحرب والانتصار للحق، بالتوازي مع الاصرار على ضرورة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع ما يمكن، حتى لا نضطر للتعايش قسراً مع الشغور الذي قد يتحول الى فراغ خطير يهدد كيانية لبنان".
Advertisement

أضاف: "من ناحية ثانية، وخلال اللقاء، أجرى دولة الرئيس ميقاتي اتصالاً برئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر وأكد له تشجيعه للفريق اللبناني الذي سيواجه اليوم منتخب طاجكستان للتأهل للدوري 16، وقد لاقى هذا الاتصال ترحيباً من الفريق اللبناني والإداريين. كما عرضنا موضوع تأهيل المنشآت الرياضية، وأخذت توجيهاته في ما  يتعلق بالزيارة التي سأقوم بها الى دبي للمشاركة في مؤتمر الحكومات الشبابية، كما تمنيت على دولته توجيه كلمة الى الشباب اللبناني الذين ينتظرون من دولته خطاباً مباشراً ووعدنا خيراً في هذا الشأن".

واستقبل الرئيس ميقاتي العميد شامل روكز على رأس وفد من الضباط المتقاعدين.

كما التقى رئيس الحكومة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وجرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وعرض معه شؤون الجامعة.
 
------------------
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع وزير الشباب والرياضة:
 
 
اللقاء مع العميد شامل روكز على رأس وفد من الضباط المتقاعدين:
 
 
اللقاء مع اللواء البيسري:
 
 
اللقاء مع بدران:
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2024-01-22
09:20 | 2024-01-22
09:17 | 2024-01-22
08:56 | 2024-01-22
08:44 | 2024-01-22
08:23 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24