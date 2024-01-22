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لبنان

بري التقى بقرادونيان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-01-2024 | 06:47
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان.
 
 
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
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