بري التقى بقرادونيان.. وهذا ما تم بحثه

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان.

وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.