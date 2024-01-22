آخر كلام أميركيّ مهم عن لبنان.. ماذا قال مسؤولٌ بارز؟

قال المتحدث الرسميّ باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عبر منصة "بلينكس - blinx" الإماراتيّة، إن الولايات المتحدة ما زالت تحاول استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية مع الطرفين الإسرائيلي واللبناني لاستعادة الهدوء وتجنّب التصعيد بينهما.

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ورداً على سؤال حول إمكانية تأثر المفاوضات بالمناوشات على الحدود والحرب الدائرة في غزّة، أوضح ميلر أن الولايات المتحدة أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تدعم الصراع المستمر الذي يمتد إلى لبنان.