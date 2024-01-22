علامة بحث وسفيرة قبرص بملف النازحين السوريين





وأثنى علامة على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين"، ووضع تيودوسيو في أجواء عمل اللجنة وعلى الزيارة المرتقبة إلى البرلمان الأوروبي في شباط المقبل وإعطاء الأولوية لملف النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في معالجة هذا الملف.

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من جهتها، أكدت تيودوسيو "وقوف قبرص إلى جانب لبنان والتنسيق الدائم بين البلدين وخصوصًا فيما يتعلق بقوارب الهجرة غير الشرعية". استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية فادي علامة، سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو.وأثنى علامة على "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين"، ووضع تيودوسيو في أجواء عمل اللجنة وعلى الزيارة المرتقبة إلى البرلمان الأوروبي في شباط المقبل وإعطاء الأولوية لملف النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في معالجة هذا الملف.من جهتها، أكدت تيودوسيو "وقوف قبرص إلى جانب لبنان والتنسيق الدائم بين البلدين وخصوصًا فيما يتعلق بقوارب الهجرة غير الشرعية".

وأبدت رغبتها في "تنسيق لقاء مشترك بين الوفد البرلماني إلى بروكسل مع أعضاء قبرص في البرلمان الأوروبي بغية تفعيل خطط العمل بين الجهتين لان الملف يهم البلدين على حد سواء".

وكان علامة، ولجنة الصحة بلال عبدالله في مجلس النواب، سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في موضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية.