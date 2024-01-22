علامة وعبدالله التقيا سفير النمسا

التقى رئيسا لجنة العلاقات الخارجية النيابية فادي علامة، ولجنة الصحة بلال عبدالله في مجلس النواب، سفير النمسا في لبنان رينيه بول امري.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء، في موضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية.