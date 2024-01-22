أول تصريح من السفير السعودي بعد لقائه نظيره الإيراني.. هذا ما أعلنهُ

قال السفير السعودي وليد البخاري إنّ لقاءه اليوم مع السفير الإيراني مُجتبى أماني كان ودياً وتم التطرق خلاله إلى عمل اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، أوضح البخاري أنّ اللقاء مع السفير الايراني يندرج في إطار التقارب السعودي الايراني، وأضاف: "لقد اتفقنا على محبتكم".

وكان البخاري استقبل أماني بدارته في اليرزة في لقاء هو الأول من نوعه بعد الإتفاق الإيراني - السعودي.

وكان أماني التقى البخاري في وقت سابق، لاسيما خلال العشاء الذي أقامته السفارة السعودية في فندق فينيسيا قبل أكثر من 7 أشهر.