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لبنان

أول تصريح من السفير السعودي بعد لقائه نظيره الإيراني.. هذا ما أعلنهُ

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:07
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قال السفير السعودي وليد البخاري إنّ لقاءه اليوم مع السفير الإيراني مُجتبى أماني كان ودياً وتم التطرق خلاله إلى عمل اللجنة الدولية الخماسية المعنية بلبنان.
 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، أوضح البخاري أنّ اللقاء مع السفير الايراني يندرج في إطار التقارب السعودي الايراني، وأضاف: "لقد اتفقنا على محبتكم".
 
وكان البخاري استقبل أماني بدارته في اليرزة في لقاء هو الأول من نوعه بعد الإتفاق الإيراني - السعودي.
 
وكان أماني التقى البخاري في وقت سابق، لاسيما خلال العشاء الذي أقامته السفارة السعودية في فندق فينيسيا قبل أكثر من 7 أشهر.
 
 
 
 

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