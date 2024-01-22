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لبنان

تهديد إسرائيليّ مباشر للبنان.. ماذا قِيلَ عن "الحزب"؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:15
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أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن "إبعاد حزب الله عن الحدود هدف بالنسبة لإسرائيل". 
من جانبه، قال وزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت، لنظيره الفرنسي: "لن نوقف النار على الحدود مع لبنان حتى ضمان عودة السكان". 
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واضاف غالانت: "الحرب في الشمال ستكون مدمرة بالنسبة لحزب الله ولبنان ". 
ويزور لوكورنو إسرائيل للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول. 
وفي جولته السابقة، زار لوكورنو إسرائيل ومصر والسعودية وقطر، وتفقّد أيضا حاملة المروحيات الفرنسية ديكسمود الراسية في مصر قرب غزة وحيث تتم معالجة مدنيين فلسطينيين. كما زار جنوب لبنان حيث ينتشر 700 جندي فرنسي في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان. 

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