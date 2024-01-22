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لبنان

وفد من "التقدمي" زار الحلبي: لتفريغ متعاقدي "اللبنانية" من دون استثناء

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:13
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 زار وفد من الحزب "التقدمي الإشتراكي" ضم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة.
 
 
وخلال الزيارة، تم إستعراض مختلف الشؤون التربوية وقضايا الجامعة اللبنانية، لا سيما ملف التفريغ للأساتذة المتعاقدين، وشدد الوفد على "ضرورة البت في هذا الملف بما يضمن حقوقهم ومصلحة الجامعة"، وفق بيان للوفد. كما جدد موقفه بالدعوة الى "تفريغ كل المتعاقدين في الجامعة من دون استثناء".
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كذلك شدد الوفد على دعمه لوزير التربية في "وجه بعض حملات التظلم والظلم والافتراء على صلاحياته في إدارة الوزارة بالطريقة المناسبة"، مؤكداً "الموقف الثابت للحزب التقدمي بترك القضاء يأخذ مجراه في كل القضايا المثارة أمامه في ما يتعلق بوزارة التربية أو سواها، حرصا على صدقية العمل العام بعيدا عن أي ضغوط مهما كان نوعها". 
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