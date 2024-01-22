Advertisement

لبنان

تعرّض لحادث صدم .. العثور على رجل مجهول الهويّة هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1155438-638415303836926126.jpg
Doc-P-1155438-638415303836926126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

عُثِرَ بتاريخ اليوم 22/01/2024 على المسلك الشرقي لأوتوستراد جلّ الديب على رجلٍ مجهول الهويّة تعرّض لحادث صدم من قِبَل آليّة نوع "رانج روفر" لون أسود. تمّ نقله إلى مستشفى أبو جودة، وهو لا يزال على قيد الحياة.
Advertisement

الأوصاف: في العقد الثالث من العمر، أسود البشرة، نحيف البنية، طوله حوالي 170 سنتم، ذو لحية خفيفة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمّن يعرف عنه شيئًا، الحضور إلى مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتّصال على الرقم: 242057/01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2024-01-22
09:20 | 2024-01-22
09:17 | 2024-01-22
08:56 | 2024-01-22
08:44 | 2024-01-22
08:23 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24