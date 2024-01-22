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لبنان

وزير الدفاع بحث وفرونتسكا في التطورات على الحدود: لوقف النزاع وسفك الدماء في غزة

Lebanon 24
22-01-2024 | 07:50
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا.
 
وجرى في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والتطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية. 
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واكدت فرونتسكا "التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل"، كما واطلعت وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لخفض التصعيد.  

بدوره، قدر الوزير سليم "عاليا مواقف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من الصراع في المنطقة وجهوده من أجل خفض التصعيد، مؤكداً "وجوب ان يسعى المجتمع الدولي لوقف النزاع وسفك الدماء في غزة وايجاد حل دائم وعادل في المنطقة".
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