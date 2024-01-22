إلغاء الموعد بين السفراء الـ5 مع بري

أفادت مصادر الـ"أم تي في"، عن إلغاء موعد السفراء الـ5 عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان مرتقبا ظهر غدّ، من دون تحديد توقيت آخر له.
وبحسب المعلومات، ألغى السفير السعودي وليد بخاري موعد السفراء الخمس في عين التينة وسيحضر هو بدلاً من السفراء للقاء بري غداً عند الساعة ١٢ ظهراً.
من جانبها، أكدت معلومات الـ"أل بي سي" أن لا علاقة بين زيارة السفير السعودي لعين التينة غدا، وهي زيارة ثنائية مقررة مسبقا، وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء اللجنة الخماسية.