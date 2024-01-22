نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد علي سعيد يحيى، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وكانت بلدة الطيبة الجنوبيّة، تعرّضت اليوم لقصف مدفعيّ إسرائيليّ.