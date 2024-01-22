نقابة مستخدمي وعمال "الميدل ايست": إنتخابات المجلس التنفيذي في هذا الموعد

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أشارت نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة، الى انه "بناء على قرار المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط والشركات التابعة، تقرر إجراء انتخابات عامة للمجلس التنفيذي للنقابة يوم الخميس الواقع بتاريخ 08/02/2024 على 12 مقعدا بدلا عن الزملاء الذين انتهت ولايتهم على الشكل التالي :- 6 مقاعد عن MEA.- 3مقاعد MASCO .- 3 مقاعد MEAG-MEAS.تجري الانتخابات ابتداء من الساعة 08.00 صباحا ولغاية الساعة 15.00من بعد ظهر الموعد المذكور أعلاه في مطعم الشركة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى تؤجل الانتخابات إلى 15/02/2024 في نفس المكان والزمان بمن حضر".وأملت النقابة في بيان لها من جميع الزميلات والزملاء المنتسبين للنقابة حصرا الذين يرغبون التقدم بالترشيح تعبئة الطلب الموجود في مركز النقابة مرفق بالمستندات التالية :1 - صورة عن الهوية أو إخراج قيد جديد.2 - صورة عن بطاقة التوظيف .3 - سجل عدلي جديد لا يتجاوز الشهر من تاريخ إصداره.وأضاف البيان: "تقبل طلبات الترشيح عن المراكز الـ 12 في مركز النقابة لأمانة السر حصرا ابتداء من الثلثاء الواقع بتاريخ 23/01/2024 ولغاية يوم الاثنين الواقع بتاريخ 05/02/2024 ضمنا ابتداء من الساعة 9.00 صباحا ولغاية الساعة 12.00 ظهرا".