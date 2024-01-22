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لبنان
فرعية "اللجان المشتركة" ناقشت اقتراح قانون انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة
Lebanon 24
22-01-2024
|
08:23
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.
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وبعد الجلسة، قال عبد الله: "بدأنا اليوم مناقشة مواد الاقتراح بعدما خصصنا جلستين للنقاش العام حول أطر هذا النظام ،الذي يهدف الى تأمين الحد الادنى من الرعاية الوقائية والصحية لجمهور كبير من الشعب اللبناني لا يملك تغطية صحية في الصناديق الضامنة. والروحية التي تم فيها النقاش اليوم كانت ايجابية تهدف الى تعزيز الحماية الصحية للمواطن اللبناني .وانجزنا اليوم بعض المواد وسنستمر".
أضاف :"اعتقد ان مشوارنا سيكون طويلا، لاننا نناقش التفاصيل في كل مادة ليأتي هذا النظام متكاملا وشاملا في اطار تغطيته الوقائية والصحية. في المبدأ سنستفيد من خبرات وتجارب كل الدول المشابهة ونأخذ في عين الاعتبار واقعنا وامكانات البلد الصحية مع التركيز على أهمية المراكز الصحية الاولية واعطاء الافضلية والاولوية للمستشفيات الحكومية. واذا كان من الضرورة لبعض التعديلات على الاقتراح الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي في هذا الموضوع. سنستكمل هذا النقاش ويجب ان نكون أكثر سرعة، لان الاولوية اليوم في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية الكبرى، ان يكون هناك أنظمة تؤمن الامن الاجتماعي".
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