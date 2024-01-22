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لبنان

كان على متن دراجة ناريّة... وفاة إبن الـ15 عاماً في حادث سير مروّع

Lebanon 24
22-01-2024 | 08:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب حسين محمد صايغ، البالغ من العمر 15 سنة، في حادث سير مروّع، على طريق عدشيت - القصيبة، في النبطية، حيث كان يقود دراجة ناريّة.
 
 
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حادث سير

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