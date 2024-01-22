كان على متن دراجة ناريّة... وفاة إبن الـ15 عاماً في حادث سير مروّع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب حسين محمد صايغ، البالغ من العمر 15 سنة، في حادث سير مروّع، على طريق عدشيت - القصيبة، في النبطية، حيث كان يقود دراجة ناريّة.

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