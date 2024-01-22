اليكم التشكيل الرسمي لمنتخب لبنان أمام طاجيكستان

أعلن مدرّب منتخب لبنان ميودراج رادولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه طاجيكستان اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا.
وجاء تشكيل المنتخب اللبناني على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى مطر.
خط الدفاع: حسين زين – خليل خميس – روبرت ملكي – قاسم الزين – نصار نصار.
خط الوسط: باسل جرادي - حسن سرور – علي طنيش.
خط الهجوم: حسن معتوق – وعمر شعبان.
ويحتل منتخب لبنان المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف خلف نظيره الطاجيكي صاحب المركز الثالث.
ويدخل "رجال الأرز" اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز سعيا للعبور إلى الدور ثمن النهائي.