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لبنان

اليكم التشكيل الرسمي لمنتخب لبنان أمام طاجيكستان

Lebanon 24
22-01-2024 | 08:56
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 أعلن مدرّب منتخب لبنان ميودراج رادولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه طاجيكستان اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس آسيا.
 
 
وجاء تشكيل المنتخب اللبناني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مطر.

خط الدفاع: حسين زين – خليل خميس – روبرت ملكي – قاسم الزين – نصار نصار.

خط الوسط: باسل جرادي -  حسن سرور – علي طنيش.

خط الهجوم: حسن معتوق – وعمر شعبان.

ويحتل منتخب لبنان المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، وبفارق الأهداف خلف نظيره الطاجيكي صاحب المركز الثالث.
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ويدخل "رجال الأرز" اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز سعيا للعبور إلى الدور ثمن النهائي.
 
 
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