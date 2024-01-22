تفاصيل تُكشف عن الغارة الإسرائيليّة على كفرا... هل كانت شخصيّة بارزة في "الحزب" مُستهدفة؟

استشهد عنصر في "حزب الله"، يوم أمس الأحد، في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرا، في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب لوكالة "فرانس برس".



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وقال المصدر الأمنيّ الذي رفض الكشف عن هويته إن "الغارة استهدفت السيارة التي كانت في المقدمة واستشهد عنصر الحماية، لكن السيارة التي خلفها كانت تضم المسؤول في "الحزب" وثلاثة أشخاص، وقد نجوا". أمّا مسؤول أمنيّ، فكشف أنّ الضربة كانت تستهدف قيادياً رفيعاً في "الحزب"، لكنه نجا.وقال المصدر الأمنيّ الذي رفض الكشف عن هويته إن "الغارة استهدفت السيارة التي كانت في المقدمة واستشهد عنصر الحماية، لكن السيارة التي خلفها كانت تضم المسؤول في "الحزب" وثلاثة أشخاص، وقد نجوا".

من جانبه، قال مصدر مقرّب من حزب الله طلب عدم ذكر اسمه إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد عنصر في "حزب الله"، وإصابة امرأة مدنية كانت قرب السيارة في ذلك الوقت.



لكن المصدر نفى أن يكون هدف الغارة استهداف أحد القياديين البارزين. (العربية)